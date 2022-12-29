В Краснодаре из-за аварии без света частично остались жители Прикубанского округа

Авария произошла в Прикубанском округе

Жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «К-104» и 19 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки временно обесточены улицы Алуштинская, Буковая, Бульварная, Плотниченко, Седина, Российская, Филицина, Янтарная.

Свет погас в домах по улицам 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Бульвар Строителей, Инициативной, Рассветной, Тенистой. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Тружеников, Бийской, Ягодина, Янтарной.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.