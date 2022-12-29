Глава краевого центра встретился с Генконсулом Турции в Новороссийске Фаратом Байаром Фото: t.me/emnaumov

Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар. Переезд обсудили на встрече глава краевого центра Евгений Наумов и Генконсул Турции в Новороссийске Фаратом Байрамом.

- Это позволит нам еще более оперативно и эффективно реализовывать совместные проекты. Уверен, дружба и взаимовыгодное сотрудничество между Краснодаром и Турцией с каждым годом будут только крепнуть, - отметил Евгений Наумов. - Мы открыты к любым инициативам и готовы оказать всю необходимую поддержку для их реализации.

На встрече мэр Краснодара также предложил турецким предпринимателям стать резидентами индустриальных парков. Здесь, как отметил Евгений Наумов, созданы условия для быстрого запуска производств на льготных условиях.

- Уверен, у столицы Кубани и городов Турции большие перспективы в развитии промышленных связей. Кубанская столица всегда славилась своим гостеприимством и дорожила деловыми партнерами и союзниками, - сказал глава Краснодара.