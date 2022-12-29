Один автобус может вместить 45 человек. Фото: администрация Сочи

Горный шаттл запустили между аэропортом Сочи и Красной Поляной. Пять автобусов под номер 777 следуют по данному маршруту. Один шаттл может вместить 45 человек. Также в автобусе есть специальные багажные отсеки.

- Доступ в горный кластер транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, будет ограничен, — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Кстати, на новогодние празднике также увеличат количество автобусов на маршруте № 163. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, планирует расширить вагонные составы “Ласточек”.