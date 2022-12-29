Курорты Краснодарского края приняли 17,4 млн туристов в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курорты Краснодарского края посетили 17,4 млн туристов в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на итоговом планерном совещании.

Отмечается, что показатель превысил количество гостей, посетивших край в 2019 году.

- Наша задача - двигаться вперед и обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам, а для этого необходимо создать соответствующие условия, повышать качество услуг, - отметил губернатор.

Сейчас в крае продолжают увеличивать количество номеров в средствах размещения. Так, на курортах региона строят 39 отелей.

- Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря, - отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, региональные курорты способствуют росту экономики края. Так, в 2022 году на Кубани подписали 17 инвестсоглашений на 170 млрд рублей, а инвестпортфель отрасли вырос в 15 раз, начиная с 2022 года.