Большая новогодняя ярмарка пройдет в Майкопе 31 декабря

Посетителей ждет яркая программа. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе 31 декабря пройдет большая праздничная ярмарка. Накануне Нового Года жителей и гостей города будет ждать насыщенная программа с концертом и конкурсами.

- Новогодняя ярмарка пройдет на улице Советской (от Победы до Красноармейского). Также в этот день ярмарочные ряды в обычном режиме будут работать по улице Димитрова (от Чкалова до Юннатов), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Традиционно на ярмарке можно будет приобрести по сниженным ценам молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, а также изделия народных художественных промыслов и многое другое.