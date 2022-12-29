За счет федеральной субсидии в регионе закупили 4426 контейнеров Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянском районе Кубани установили 134 контейнера для сбора пластика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Емкости для пластика разместили на площадках в Прикубанском, Коржевском, Анастасиевском, Рисовом, Черноерковском, Целинном, Кировском, Ачуевском, Прибрежном сельских поселениях и Славянске-на-Кубани.

В 2022 году на Кубани приобрели 4426 контейнеров. Их приобрели для 41 муниципалитета за счет федеральной субсидии. Всего в крае теперь будут установлены около десяти тысяч емкостей.

- Внедрение раздельного сбора - это важный этап формирования экономики замкнутого цикла, что в итоге позволит сокращать полигонные захоронения и увеличивать объем переработки вторсырья в полезную продукцию, - отметила замначальника отдела обращения с отходами производства и потребления министерства ТЭК и ЖКХ региона Евгения Дудко