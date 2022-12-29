Первичные отделения открылись в семи кадетских корпусах региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первичные отделения «Движения Первых» открыли в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К российскому молодежному движению присоединились учащиеся региональных кадетских корпусов. Первичные отделения открылись в семи учреждениях. Кроме того, участниками стали Всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок».

На видеоконференции к кадетам обратились директор Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова и первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко.

- «Движение Первых» позволит вам предлагать инициативы и реализовывать их. Это ключевые яркие проекты для детей и молодежи, - отметила Наталия Наумова. - Это движение, которое объединит детей и юношество всей нашей большой страны.

В регионе в 2023 году продолжат открывать отделения «Движения Первых».