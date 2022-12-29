Группа компаний АВА завершает реконструкцию двух больших спортивных площадок в микрорайоне Бытха

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Общественные спортивные пространства для жителей Сочи реконструируются строительно-инвестиционным холдингом AVA Group в рамках шефской помощи. Полная реконструкция двух футбольных полей: в сквере Бытха и на Ясногорской, 6, включила в себя весь спектр работ по водоотведению, укладке искусственного газона, ворот, разметки, устройству освещения и ограждения. Для удобства болельщиков на спортивной площадке по ул. Ясногорская завершена замена зрительских трибун.

Взрослые и дети, увлечённые спортом, смогут играть в футбол на современных и площадках, не покидая территорию своего микрорайона. Торжественное открытие двух обновленных спортивных площадок запланировано на февраль 2023 года.

По завершению всех работ спортивные сооружения передадут по договору безвозмездной аренды в управление спортивной школы (МБУ СШ № 10 г. Сочи), будет проводить занятия по футболу для детей и взрослых. Тренировочный процесс для воспитанников школы будет проходить не более 4 часов в день, остальное время дети и взрослые микрорайона Бытха смогут заниматься спортом в своем районе. Тренировки будут проходить под руководством профессиональных тренеров, что дает надежду на то, что в наших дворах в скором времени вырастут новые чемпионы по футболу.

Фото предоставлено холдингом AVA Group

«Создание комфортных условий для развития массового спорта - актуальная задача. Спорт оздоравливает, развивает и объединяет общество, является частью воспитания здорового поколения. Именно поэтому холдинг на постоянной основе поддерживает различные спортивные инициативы и проекты. Строительство спортивных площадок является неотъемлемой частью благоустройства территорий жилых комплексов. Создание среды, побуждающей жителей к занятию физической культурой, развитию атмосферы добрососедства, является принципом работы компании», - отметил директор AVA Group в Сочи Александр Гусев.

Строительство спортивных объектов в микрорайоне Бытха не ограничится реконструкцией футбольных полей. Эко-парк с одноимённым названием, рядом с которым холдинг возводит ЖК «Кислород» компания планирует благоустроить и создать здесь несколько пешеходных маршрутов с локациями для йоги и пилатеса, тренажёрными комплексами и тропами для кардионагрузки. Стоит отметить, что в проекте жилого комплекса, гармонично интегрирующего многоэтажную застройку в природный ландшафт местности, предусмотрено строительство настоящего спортхаба с многофункциональными комплексами, стеной для скалолазания и боулдеринга, зонами настольных игр.

AVA Group более 15 лет строит жилые, коммерческие объекты, а также здания общественного назначения. В Сочи AVA Group сейчас реализует два проекта комплексного развития территорий – ЖК «Летний» в микрорайоне Кудепста и ЖК «Кислород» в микрорайоне Бытха. Вместе мы сажаем деревья, убираем мусор, смотрим фильмы, участвуем в спортивных мероприятиях, поем песни и развлекаемся всегда весело, с задором и энтузиазмом. Совместные активности позволяют укрепить добрососедские отношения, поближе познакомить жителей между собой, развивать культуру совместного времяпрепровождения.