Книгу о золотом шитье презентуют в Адыгее

В Адыгее презентуют две книги о национальном искусстве. Фото: пресс-служба минкультуры республики

В Адыгее презентуют две книги о золотом шитье и художественном золоте и серебре республики. Выпуск литературы сделали в рамках 100-летия государственности региона.

- Художественный альбом «Золотое шитье адыгов (черкесов)» знакомит читателей с произведениями золотошвейного искусства, с помощью которого можно рассматривать этнополитические, экономические и культурные отношения, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи. - В альбоме представлено более 70 предметов.

Как удалось узнать "КП" -Кубань", вторая книга расскажет о формировании ювелирного искусства в республике. Презентация пройдет в Национальном музее.