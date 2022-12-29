В Новороссийске расчистят реку и часть озера Абрау Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске в 2023 году расчистят реку и северную часть озера Абрау. Работы проведут в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Завершить расчистку реки и части озера Абрау установлено к ноябрю. На водоемах уже провели инженерно-геодезические, гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания.

Всего в 2022-2023 годах на реализацию проекта в регионе выделили около 2,7 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства в том числе расчистят 5,8 км реки Гречаной от дороги в хуторе Гречаная балка до поселка Рогачевский в Калининском районе. Провести работы планируют в 2025 году.

- Реализация водохозяйственных мероприятий благоприятно отразится на водных объектах, увеличив их водность, открыв природные родники, стабилизируя санитарно-эпидемиологическое состояние, - сказали в краевом минприроды.

Отмечается, что это поможет восстановить нормальное функционирование основных звеньев экологической системы и снизить уровень грунтовых вод на прилегающих селитебных территориях.