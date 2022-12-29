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НовостиОбщество29 декабря 2022 11:56

В Сочи в ЖК «Министерские озёра» построят новую школу

Строительство объекта образования будет вестись за счет собственных средств компании
Фото предоставлено холдингом AVA Group

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Группа компаний «АВА» получила разрешение на строительство общеобразовательной муниципальной школы в жилом комплексе «Министерские озёра». Строительство объекта образования будет вестись за счет собственных средств компании.

Более 1100 детей Хостинского района города-курорта Сочи в скором будущем пойдут в новую трёхэтажную школу площадью 30000 квадратных метров, которая будет построена на территории жилого комплекса «Министерские озера». Учеников 1-11-х классов встретит современное учебное учреждение с комфортной и безопасной образовательной средой.

Работая над проектом, ведущие архитекторы и специалисты инвестиционно-строительного холдинга AVA Group стремились выйти за рамки привычной коридорной системы. Создать пространство, где традиционные классы сочетаются с зонами отдыха, кабинетами-практикумами, лекториями-амфитеатром, местами свободного творчества и активных игр. Инновационные архитектурные решения одобрены Администрацией города-курорта Сочи.

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Новый объект образования предусматривает площадки для активных игр на эксплуатируемой кровле, спортивный и тренажерный зал, два открытых спортивных ядра, кабинет робототехники, информатики. Проектировщики и архитекторы уверены в том, что каждый родитель оценит систему безопасности новой школы. Для начальных классов предусмотрен отдельный блок с обособленным входом. Помещения оснастят трансформируемой мебелью и современным учебным оборудованием. Кроме учебных классов, в школе разместится просторный актовый зал на 700 мест, библиотека с читальным залом, большая столовая и танцевальная студия.

Настоящим украшением учебного заведения будет просторный вестибюль с ярким атриумом и амфитеатром. Внутренний двор с тренажёрами, игровыми пространствами и продуманными зонами отдыха станет центром притяжения ребят и любимым местом встреч и общения.

«Компания AVA Group имеет большой опыт строительства объектов социального и общественного назначения. Мы полностью готовы к реализации столь долгожданного и нужного для данной локации проекта, отвечающего всем современным стандартам образования. Уверен, что в этой школе дети будут с удовольствием учиться, заниматься спортом, творчеством и, конечно же, общаться со сверстниками. Подготовительные работы на объекте ведутся с августа текущего года. С получением разрешения на строительство планируется увеличить количество рабочих смен, чтобы уже в следующем году завершить общие строительные работы. После ввода объекта в эксплуатацию учебное заведение станет частью системы образования города», - отметил директор компании AVA Group в г. Сочи Александр Гусев.

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Фото предоставлено холдингом AVA Group

AVA Group с особым вниманием и заботой относится к своим маленьким жителям. Красивые и безопасные детские площадки ЖК «Министерские озёра» известны всем сочинцам.

За 15 лет работы холдингом AVA Group построено и введено в эксплуатацию 152 объекта площадью 1,7 млн м2 в Краснодаре, Сочи, Анапе и Москве. Строительство всех объектов ведется в соответствие с сроками проектной декларации. В текущем году в стадии активной реализации порядка 700 000 кв. м недвижимости. Кроме жилых объектов, холдинг развивает направления гостеприимства, здравоохранения, промышленный и логистический кластер.