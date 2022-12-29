В Сочи в ЖК «Министерские озёра» построят новую школу

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Группа компаний «АВА» получила разрешение на строительство общеобразовательной муниципальной школы в жилом комплексе «Министерские озёра». Строительство объекта образования будет вестись за счет собственных средств компании.

Более 1100 детей Хостинского района города-курорта Сочи в скором будущем пойдут в новую трёхэтажную школу площадью 30000 квадратных метров, которая будет построена на территории жилого комплекса «Министерские озера». Учеников 1-11-х классов встретит современное учебное учреждение с комфортной и безопасной образовательной средой.

Работая над проектом, ведущие архитекторы и специалисты инвестиционно-строительного холдинга AVA Group стремились выйти за рамки привычной коридорной системы. Создать пространство, где традиционные классы сочетаются с зонами отдыха, кабинетами-практикумами, лекториями-амфитеатром, местами свободного творчества и активных игр. Инновационные архитектурные решения одобрены Администрацией города-курорта Сочи.

Фото предоставлено холдингом AVA Group

Новый объект образования предусматривает площадки для активных игр на эксплуатируемой кровле, спортивный и тренажерный зал, два открытых спортивных ядра, кабинет робототехники, информатики. Проектировщики и архитекторы уверены в том, что каждый родитель оценит систему безопасности новой школы. Для начальных классов предусмотрен отдельный блок с обособленным входом. Помещения оснастят трансформируемой мебелью и современным учебным оборудованием. Кроме учебных классов, в школе разместится просторный актовый зал на 700 мест, библиотека с читальным залом, большая столовая и танцевальная студия.

Настоящим украшением учебного заведения будет просторный вестибюль с ярким атриумом и амфитеатром. Внутренний двор с тренажёрами, игровыми пространствами и продуманными зонами отдыха станет центром притяжения ребят и любимым местом встреч и общения.

«Компания AVA Group имеет большой опыт строительства объектов социального и общественного назначения. Мы полностью готовы к реализации столь долгожданного и нужного для данной локации проекта, отвечающего всем современным стандартам образования. Уверен, что в этой школе дети будут с удовольствием учиться, заниматься спортом, творчеством и, конечно же, общаться со сверстниками. Подготовительные работы на объекте ведутся с августа текущего года. С получением разрешения на строительство планируется увеличить количество рабочих смен, чтобы уже в следующем году завершить общие строительные работы. После ввода объекта в эксплуатацию учебное заведение станет частью системы образования города», - отметил директор компании AVA Group в г. Сочи Александр Гусев.

Фото предоставлено холдингом AVA Group

AVA Group с особым вниманием и заботой относится к своим маленьким жителям. Красивые и безопасные детские площадки ЖК «Министерские озёра» известны всем сочинцам.

За 15 лет работы холдингом AVA Group построено и введено в эксплуатацию 152 объекта площадью 1,7 млн м2 в Краснодаре, Сочи, Анапе и Москве. Строительство всех объектов ведется в соответствие с сроками проектной декларации. В текущем году в стадии активной реализации порядка 700 000 кв. м недвижимости. Кроме жилых объектов, холдинг развивает направления гостеприимства, здравоохранения, промышленный и логистический кластер.