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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:05

Аренда жилья в Сочи снизилась на 14,6%

Сильнее всего аренда однокомнатных квартир подешевела в Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи

Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аренда квартир в Сочи подешевела на протяжении всего 2022 года. Снимать жилье на курорте выгоднее всего в России.

- Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи, - рассказали риелторы.

Однокомнатные квартиры подешевели на 14,6%. Теперь снимать однокомнатную квартиру в Сочи можно за 39 тысяч рублей в месяц. Двушки подешевели на 8,5, а трешки - на 12,5%.

К слову, стоимость аренды квартир стала ниже в Севастополе и Калининграде.