Аренда жилья в Сочи снизилась на 14,6%

Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Аренда квартир в Сочи подешевела на протяжении всего 2022 года. Снимать жилье на курорте выгоднее всего в России.
- Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи, - рассказали риелторы.
Однокомнатные квартиры подешевели на 14,6%. Теперь снимать однокомнатную квартиру в Сочи можно за 39 тысяч рублей в месяц. Двушки подешевели на 8,5, а трешки - на 12,5%.
К слову, стоимость аренды квартир стала ниже в Севастополе и Калининграде.