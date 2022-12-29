Аренда жилья в Сочи снизилась на 14,6%

Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аренда квартир в Сочи подешевела на протяжении всего 2022 года. Снимать жилье на курорте выгоднее всего в России.

- Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи, - рассказали риелторы.

Однокомнатные квартиры подешевели на 14,6%. Теперь снимать однокомнатную квартиру в Сочи можно за 39 тысяч рублей в месяц. Двушки подешевели на 8,5, а трешки - на 12,5%.

К слову, стоимость аренды квартир стала ниже в Севастополе и Калининграде.