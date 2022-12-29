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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:14

Жителя Адыгеи осудят за пропаганду экстремизма в интернет

Мужчина был причастным к запрещенному движению 23 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
Обвиняемый с июля 1999 года являлся членом совета местной религиозной организации Майкопа

Обвиняемый с июля 1999 года являлся членом совета местной религиозной организации Майкопа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Адыгеи осудят за экстремизм. Мужчина пропагандировал запрещенное движение в интернете. Обвиняемый с июля 1999 года являлся членом совета местной религиозной организации Майкопа. Несмотря на то, что ее признали запрещенной в России 16 августа 2017 года, он продолжил тайно свою деятельность.

- Дальнейшую деятельность религиозного экстремистского объединения он продолжил в интернете , соблюдая меры конспирации тайных собраний, богослужений, религиозно-обучающих занятий с другими участниками и последователями, а также проводил идеологическую обработку жителей республики в целях увеличения числа последователей данной организации, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать "Комсомольской правде" -Кубань", дело передано в суд для рассмотрения по существу.