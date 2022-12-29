Прокуратура направила дело в суд

На Кубани осудят лжетрейдера за обман жителей на 36 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мошенничестве обвиняют 35-летнюю жительницу Усть-Лабинского района. По данным следствия, женщина с лета 2014 по сентябрь 2017 года заключала договоры займа с условиями выплаты высоких процентов. Она убеждала клиентов в том, что якобы в качестве трейдера компании инвестирует в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков.

Чтобы не вызывать подозрений, женщина выплатила части вкладчиков обещанные проценты. Всего жертвами мошенницы стали 32 человека, которые лишились 36 миллионов рублей.

- Прокуратура направила уголовное дело в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.