ЧП на Федоровском гидроузле произошло 22 апреля 2022 года

На Кубани передали в суд уголовное дело об обрушении Федоровского гидроузла. В произошедшем обвиняют первого замруководителя Кубаньмелиоводхоза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ЧП на Федоровском гидроузле в Абинском районе произошло 22 апреля 2022 года. По данным следствия, 46-летний первый заместитель Управления Кубаньмелиоводхоз был ответственным за объект и знал, что полноценная эксплуатация сооружений, которые реконструируют, невозможна.

Но 21 апреля чиновник дал сотрудникам распоряжение повысить уровень воды выше плотины по течению с целью ее подачи на оросительную систему. Уже утром 22 апреля конструкции водоподъемной железобетонной плотины рухнули.

- Действия обвиняемого причинили тяжкие последствия в виде возникшей техногенной катастрофы и недопоставки воды в мелиоративную систему, что, в свою очередь, повлекло длительную остановку производственного и сельскохозяйственного процессов, снижение плановых посевных площадей риса на территориях основных четырех рисоводческих районов края, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Недвижимость и деньги на расчетных счетах суммой более двух миллионов рублей также арестованы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.