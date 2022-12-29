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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:38

Травмпункты и скорая помощь Краснодара будут работать в обычном режиме на новогодних праздниках

Городские поликлиники будут принимать пациентов по сокращенному графику
Светлана ОВДЕЙ
Травмпункты и скорая помощь Краснодара будут работать в обычном режиме на новогодних праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Травмпункты и скорая помощь Краснодара будут работать в обычном режиме на новогодних праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Травмпункты и скорая помощь Краснодара будут работать в обычном режиме на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поликлиники с 31 декабря по 8 января продолжат принимать пациентов без выходных, но по сокращенному графику - с 9:00 до 16:00.

В поликлиниках, в частности, будут работать дежурные врачи, педиатры, процедурные кабинеты, кабинеты вакцинации, диспансеризации, рентген, лаборатории, кабинет неотложной помощи.

- Основная задача, которую решают такие дежурные бригады в поликлиниках, - организация оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова. - Если дежурный врач заподозрит серьезное нарушение здоровья, он примет решение о необходимой госпитализации и выпишет направление в стационар.

Травмпункты и скорая помощь будут работать круглосуточно и без выходных.