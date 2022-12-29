На Кубани передали 36 автобусов спортшколам 30 районов

В 2023 году на Кубани для спортшкол планируют закупить 31 автобус Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани передали 36 спортивных автобусов 30 районам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Церемония вручения прошла в тренировочном комплексе «Чемпион» в Краснодаре. Отмечается, что на закупку новых автобусов затратили более 146 миллионов рублей. После церемонии вручения транспорт направили в спортшколы районов края.

- В этом году построили 49 спортивных объектов, а число тех, кто занимается физкультурой и спортом, превысило 3 млн человек. Это поможет добиться новых успехов и достижений, воспитать будущих чемпионов, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

В 2023 году на Кубани планируют закупить 31 автобус для спортшкол. На это предусмотрели почти 152 млн рублей.