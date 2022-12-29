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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:26

В Кадастровой палате Кубани рассказали о получении органами власти сведений из ЕГРН в электронном виде

С 2023 года информацию начнут предоставлять только в цифровом формате
ПАВЛОВА Валерия
В Кадастровой палате Кубани рассказали о получении органами власти сведений из ЕГРН в электронном виде

В Кадастровой палате Кубани рассказали о получении органами власти сведений из ЕГРН в электронном виде

Органы государственной власти и местного самоуправления смогут получать сведения из ЕГРН только в электронном виде. Изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

По измененным правилам органы власти, страховые и кредитные организации должны будут запрашивать и получать сведения из ЕГРН только в цифровом формате. Запрос информации необходимо предоставлять по форме, установленной приказом Росреестра № П/0149 от 8 апреля 2021 года.

- Теперь взаимодействие с органами власти станет быстрее, что несомненно положительно скажется на скорости оказания государственных услуг. Однако, если запрос сведений из ЕГРН сделан с нарушением установленного порядка, он не будет рассмотрен, - отмечает замдиректора Кадастровой палаты по краю Светлана Галацан. - Поэтому важно соблюдать установленные законом нормы», -

Отправить запрос в ЕГРН можно прямо в личном кабинете на сайте Росреестра. Сделать это могут как физические, юридические лица, так и органы госвласти и местного самоуправления. Уточняется, чтобы войти в личный кабинет, необходимо авторизоваться через Госуслуги.

Заказать бумажную выписку заявители могут при выездном обслуживании Кадастровой палаты по телефону 8(861)992-13-02 (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.