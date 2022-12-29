Детский сад на 160 мест достроили в переулке Элеваторном Краснодара Фото: t.me/emnaumov

Детский сад на 160 мест достроили в переулке Элеваторном Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В двухэтажном здании подготовили группы, пищеблок, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе детсада оборудовали веранды, игровые и спортивные площадки. Отмечается, что в учреждении установили более 60 камер видеонаблюдения и усилили охрану.

- Хочу сказать, что это достойный образец комплексной застройки - детский сад уже готов, а новые многоэтажки еще на стадии строительства, - сказал Евгений Наумов. - Такой подход к развитию территорий наконец стал «золотым стандартом» для Краснодара.

Принять детей в учреждение планируют во втором квартале 2023 года.