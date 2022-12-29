Во всех внутригородских округах Сочи запланировано провести 98 новогодних представлений Фото: пресс-служба городской администрации

Более двух тысяч детей Лазаревского района Сочи посетили новогоднюю елку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представление с участием Деда Мороза и Снегурочки состоялось в Центре национальных культур им. Крикора Мазлумяна. На празднике побывали в том числе одаренные дети, ребята из многодетных семей, дети с инвалидностью, дети из семей участников СВО.

Всего в Сочи проведут 98 новогодних представлений во всех внутригородских районах.

- Волонтеры адресно поздравляют тех ребят, которые не могут присутствовать на мероприятиях в районах. Для каждого подготовлены подарки, - отметила замглавы города Елена Канюк.