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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:58

Более двух тысяч детей Лазаревского района Сочи посетили новогоднюю елку

Представление прошло в Центре национальных культур им. Крикора Мазлумяна
Светлана ОВДЕЙ
Во всех внутригородских округах Сочи запланировано провести 98 новогодних представлений Фото: пресс-служба городской администрации

Во всех внутригородских округах Сочи запланировано провести 98 новогодних представлений Фото: пресс-служба городской администрации

Более двух тысяч детей Лазаревского района Сочи посетили новогоднюю елку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Представление с участием Деда Мороза и Снегурочки состоялось в Центре национальных культур им. Крикора Мазлумяна. На празднике побывали в том числе одаренные дети, ребята из многодетных семей, дети с инвалидностью, дети из семей участников СВО.

Всего в Сочи проведут 98 новогодних представлений во всех внутригородских районах.

- Волонтеры адресно поздравляют тех ребят, которые не могут присутствовать на мероприятиях в районах. Для каждого подготовлены подарки, - отметила замглавы города Елена Канюк.