Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Анна Минькова поздравила подопечных геронтологического центра. Она пообщалась с пожилыми людьми и оценила условия их проживания.

- В центре обслуживают более 400 человек. Он является одним из самых больших в крае. На базе учреждения размещен медицинский блок. В нем недавно обновили лабораторию, а именно, установили оборудование, которое позволяет получать точные анализы сразу на месте, - сообщила Анна Минькова.

Уточняется, что в центре работает кабинет УЗИ. Штат медработников укомплектован на 100%.

Кроме того, в учреждении работают девять кружков по интересам. Также есть библиотека, музыкальный зал.