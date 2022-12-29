На Кубани в 2022 году многодетные семьи получили 2800 участков

Многодетные семьи Кубани получили 2,8 тысяч земель. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году многодетные семьи получили 2,8 тысяч участков. Более 2,3 тысяч земель оформили в собственность. Раньше они были арендованы семьями.

- Мы предусмотрели такую возможность семьям с тремя и более детьми с 2021 года. Она пользуется большой популярностью. При этом жители могут получать участки в собственность в любом муниципалитете, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что вместо предоставления земли у многодетных семей есть возможность получить компенсацию деньгами из краевой казны. Выплата предусматривает погашение основного долга по ипотеке. Ее размер составляет 300 тысяч рублей.