Жители пятого подъезда вернулись в свои квартиры. Фото: пресс-службы администрации Ейского района.

В Ейске жители пятого подъезда, пострадавшего при падении Су-34 дома, вернулись в свои квартиры. Трагедия произошла по улице Коммунистической, 20/1.

- Накануне собственниками квартир были подписаны акты обследования их жилья. Документы составили комиссией. Сегодня с 10.00 собственники уже могли заселяться, - сообщили в пресс-службе

администрации Ейского района.

На данный момент известно о 18 заселенных квартирах. В них вернули холодную воду. Также завершены работы подключению подъезда к газу.