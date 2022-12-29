На Кубани в 2022 году жители совершили безналичные платежи почти на 915 млрд рублей

В 2022 году безналичные платежи совершили почти на 915 млрд рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

На Кубани в 2022 году жители совершили безналичные платежи почти на 915 миллиардов рублей. Объем платежей вырос на 86,2 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом.

- Платежная активность жителей и гостей края не снижается даже в условиях перестройки экономики. Она остается выше среднероссийской. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря реализации плана по повышению финансовой доступности в отдаленных, территориях региона, - сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Уточняется, что количество платежей в крае по сравнению с 2021 годом почти не изменилось. Операций совершили 1,2 миллиарда раз.