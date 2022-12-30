В Адыгее в краеведческом музее установили современное оборудование на 2,8 млн рублей

Фото: министерство культуры РА

В Адыгее в краеведческом музее установили современное оборудование на 2,8 миллиона рублей. Оно появилось в Адыгейске в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- Экспозиционный зал краеведческого музея «Материальная культура адыгов конца XIX – начала XX вв.» знакомит посетителей с внутренним убранством адыгейского жилища. Макет адыгской усадьбы показывает, как выглядел типичный адыгский двор со его постройками, - сообщили на сайте Минкультуры республики.

Уточняется, что в зале «Искусство сквозь века» представлены работы современных мастеров. В экспозиции «История города» фотографии знакомят посетителей музея с историей развития и достижениями города.