Погода в Адыгее 30 декабря 2022: в республике перед Новым годом солнце

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 декабря 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 декабря 2022.

В Майкопе накануне Нового года синоптики обещают солнечную погоду. 30 декабря максимальная температура воздуха +5°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до -2°C. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки сохранится облачной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +7°C. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C. Ветер южный, 2 м/с.