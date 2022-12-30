Коммунальные службы Сочи перевели на усиленный режим работы

Коммунальные службы обязаны подготовиться к уборке дорог от снега и наледи. Фото: администрация Сочи

В Сочи перед новогодними праздниками все коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. На зимние каникулы на дежурство выйдут 94 аварийные бригады. Все работы должны выполняться в короткие сроки.

- Чтобы обеспечить оперативное решение всех вопросов, всем управляющим компаниям, их у нас более 150, необходимо закрепить за домами дежурного сотрудника и сформировать аварийные бригады, - заявил заммэра Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, коммунальные службы обязаны подготовиться к уборке дорог от снега и наледи.