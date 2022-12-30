Центральную площадь Майкопа украсили праздничным освещением

Центральную площадь города украсили праздничным освещением. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе на финальную стадию вышла подготовка к Новому году. Центральную площадь города украсили праздничным освещением.

- В год 100-летия государственности Адыгеи главная елка города оформляется новыми праздничными элементами, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на площади появились различные светящиеся инсталляции в виде арки, новогодних шаров и елок. Жители и гости города могут отправляться на прогулку и делать яркие фото на фоне объектов.