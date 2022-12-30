Доходы бюджета Сириуса вырастут на 42% в 2023 году

Треть средств администрация планирует выделить на развитие образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сириусе планируют повысить уровень доходов в бюджет. Так, в 2023 году ожидается общий объем доходов - 4,8 миллиарда рублей. Это на 42,4% больше по сравнению с 2022 годом.

- В 2024 и 2025 годах доходы федеральной территории составят 4,9 млрд рублей и 5,2 млрд рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе Сириуса.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, треть средств администрация планирует выделить на развитие образования. В 2023 году из бюджета выделят 1,3 миллиарда рублей, в 2024 - два миллиарда, а в 2025 году - 2,7 миллиарда рублей.