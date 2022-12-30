Благотворительная акция для жителей новых регионов РФ состоялась в Сочи

Им вручили продовольственные сертификаты. Фото: администрация Сочи

В Сочи прошла благотворительная акция для жителей новых регионов РФ. Им вручили продовольственные сертификаты. Жители смогут купить себе все необходимое перед Новым годом.

- Кроме того, законодательно для разных льготных категорий граждан предусмотрены региональные ежемесячные и единовременны выплаты, - заявил начальник управления социальной политики Александр Митников.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, ежемесячные выплаты предусмотрены в размере 10 тысяч рублей. Их могут получать жители новых регионов РФ, пенсионеры и инвалиды.

К слову, единовременную выплату в 20 тысяч рублей выдают семьям с детьми. Всего предусмотрено восемь видов выплат.