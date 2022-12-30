Клуб межнациональной дружбы открылся в университете Сочи

В клубе студенты вместе отмечают национальные праздники. Фото: администрация Сочи

В госуниверситете Сочи открылся Клуб межнациональной дружбы. Его основали в 2022 году. В клубе студенты вместе отмечают национальные праздники, учат друг друга народным танцам и знакомятся с обычаями.

- В новом году такие клубы планируем запустить еще в девяти учебных заведениях города. А в День народного единства провести большой студенческий праздник традиций и культур и спартакиаду, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, администрация города в музее истории открыла выставку «Мы разные, но мы вместе». Здесь проводили мероприятия в День культуры. Жители знакомились с обычаями своих соседей.