В Адыгее задержали пенсионера, который 23 года состоял в экстремистской организации

67-летний местный житель 23 года состоял в экстремистской организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее задержали пенсионера за экстремизм. 67-летний местный житель 23 года состоял в экстремистской организации.

По данным следствия, мужчина с 1999 года участвовал в деятельности религиозного движения. Несмотря на то, что в августе 2017 года его признали экстремистским, пенсионер продолжил заниматься пропагандой организации.

- Дальнейшую деятельность религиозного экстремистского объединения он продолжил в интернете, соблюдая меры конспирации тайных собраний, богослужений, религиозно-обучающих занятий с другими участниками и последователями, а также проводил идеологическую обработку жителей республики в целях увеличения числа последователей данной организации, - сообщили в пресс-службе Следкома Республики Адыгея.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дело передано в суд для рассмотрения по существу.