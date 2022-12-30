Бюджет республики исполнен с профицитом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Адыгея сохранила рейтинг кредитоспособности. Об этом сообщило рейтинговое агенство «Эксперт РА».

- Снижение инвестиций произошло на фоне высокой инвестиционной активности в 2018–2020 годах. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года составило 27,9%, что оказало положительное влияние на рейтинговую оценку, - сказано в сообщении.

Положительно повлиял на рейтинговую оценку рост численности населения. На данный момент в республике проживают 468,3 тысячи человек. За три года количество местных жителей увеличилось на 13,6 тысячи человек.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», уровень кредитоспособности определили как ruBBB. Бюджет республики исполнен с профицитом.