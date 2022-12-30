Зимний сезон открылся еще на одном горнолыжном курорте Сочи

На данный момент открыта только “красная” трасса №12 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимний сезон открылся на еще одном горнолыжном курорте Сочи. Теперь туристы смогут проехаться по склонам курорта “Газпром” в Красной Поляне. Сезон стартовал 30 декабря.

Как удалось выяснить “КП” - Кубань”, на данный момент открыта только “красная” трасса №12. Она работает с отметки в 2256 метров над уровнем моря до 1900 метров.

Кстати, ски-пасс можно купить на нижней станции канатных дорог. Его стоимость составляет 3400 рублей для взрослых и 2000 рублей для детей до 14 лет.

- Внимание, количество ски-пассов строго ограничено из-за большого потока туристов, - отметили в пресс-службе курорта.

Ранее сообщалось, что открытие горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор» планируется 31 декабря. Деньги за билеты, которые гости приобрели до 30 декабря, могут вернуть.