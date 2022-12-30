Электронный архив недвижимости Краснодарского края: оцифровано 13 млн дел

Кадастровая палата Краснодарского края

Кадастровая палата проводит масштабную работу по оцифровке документов, хранящихся в архивах учреждения. Специалисты Краснодарского края перевели в электронный формат 74% документов. В 2022 году было оцифровано более 400 тысяч дел.

Сейчас в архивах Краснодарского края хранится более 3 млн кадастровых дел и 14,5 млн дел правоустанавливающих документов. Все документы, содержащиеся в этих делах, должны быть переведены в форму электронных образов.

Кадастровые документы хранятся в учреждении постоянно, поэтому архивы только увеличиваются. Все документы, вновь поступающие при проведении учетно-регистрационных действий, сразу проходят процедуру оцифровки.

«В реестровом деле отражается история объекта недвижимости от момента его создания до прекращения существования, а также информация об изменении основных характеристик. Такие документы будут храниться в архиве постоянно, даже если объект перестанет существовать. Например, если здание снесут и ничего уже не будет напоминать о нем, его история сохранится навсегда», – отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Электронный образ документов заверяется усиленной квалифицированной подписью и юридически равнозначен бумажному оригиналу. Создание электронного архива существенно сокращает сроки оказания государственных услуг Росреестра и упрощает их получение в любом регионе страны, независимо от места расположения объекта недвижимости.

Чтобы получить копию документов, хранящихся в Кадастровой палате, необходимо подать запрос о предоставлении сведений в виде копии документа любым удобным способом:

- в ближайшем офисе МФЦ;

- на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru;

- на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также подать заявление и получить необходимые документы в бумажной форме можно не выходя из дома, заказав выездное обслуживание Кадастровой палаты, по телефону 8 (861) 992-13-02 (доб. 2060 или 2061), либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.