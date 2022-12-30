В Анапе свой брак узаконили 2250 свадебных пар Фото: Иван МАКЕЕВ

В Анапе с начала года зарегистрировали 2250 браков. Об этом сообщила мэрия курорта.

- С момента открытия здания современного, комфортного загса прошло 11 месяцев. За этот период объект подтвердил статус знаковой достопримечательности не только города-курорта, но и всей Кубани, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», молодые пары выбирают Анапу в рамках свадебного туризма. В этом году для заключения брака сюда приезжали жители Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Крымского и многих других уголков региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Сибири, Якутии, Урала и Приморья.