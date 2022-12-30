Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 7:46

Участники новогодних экскурсий по Майкопу с 4 по 8 января получат уникальные открытки

Новый набор открыток выпустили к юбилею государственности Адыгеи
Валерия ГОДОВНИКОВА
Участники новогодних экскурсий по историческому центру Майкопа получат авторские открытки в подарок. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Участники новогодних экскурсий по историческому центру Майкопа получат авторские открытки в подарок. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе изготовили авторские почтовые открытки. Новый набор с природными достопримечательностями Адыгеи сделали к 100-летию государственности республики.

- Открытки эксклюзивны – изображения для них сделаны художником вручную. На оборотной стороне каждой карточки — краткое описание объекта, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», участники новогодних экскурсий по историческому центру Майкопа получат авторские открытки в подарок бесплатно. Экскурсии пройдут в республиканской столице с 4 по 8 января.