Участники новогодних экскурсий по Майкопу с 4 по 8 января получат уникальные открытки

Участники новогодних экскурсий по историческому центру Майкопа получат авторские открытки в подарок. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе изготовили авторские почтовые открытки. Новый набор с природными достопримечательностями Адыгеи сделали к 100-летию государственности республики.

- Открытки эксклюзивны – изображения для них сделаны художником вручную. На оборотной стороне каждой карточки — краткое описание объекта, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», участники новогодних экскурсий по историческому центру Майкопа получат авторские открытки в подарок бесплатно. Экскурсии пройдут в республиканской столице с 4 по 8 января.