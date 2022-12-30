Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 8:26

Почти 3000 детей льготных категорий поздравили в Геленджике

Дед Мороз и Снегурочка вручили им сладкие подарки
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Юные жители Геленджика к Новому году получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Как отметили в ведомстве, сладкие подарки вручили детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Более того, коробочку с конфетами получили юные воспитанники творческих коллективов, находящиеся на лечении в больнице и поликлинике, а также ребята, чьи папы сейчас исполняют свой воинский долг в зоне СВО, - добавили в пресс-службе Геленджика.

Всего подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки получили 2758 мальчиков и девочек.