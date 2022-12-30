Одаренные дети из Геленджика удостоились грантов

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Десять мальчиков и девочек из Геленджика в этом году стали победителями конкурса «Одаренные дети», который проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

По его словам, программа «Развитие культуры» существует уже 12 лет. За это время ее победителями и обладателями грантов стали более 100 одаренных мальчиков и девочек.

В уходящем году 10 детей продемонстрировали особые успехи в вокальном и хореографическом направлении, в изобразительном искусстве и даже цирковом.

- У этих талантливых ребят большое творческое будущее. Возможно, кто-то из них станет профессиональным артистом, художником или педагогом. Поздравляю и благодарю за труд родителей. Слова благодарности наставникам, опытным и мудрым педагогам наших ребят. Пусть и новый, 2023 год пройдет для них также успешно, под знаком творчества, - написал Алексей Богодистов.