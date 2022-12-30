Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов больниц Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов больниц Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сказочные герои побывали в детской краевой и городской клинической больницах. С помощью автовышки они поднялись к окнам палат, поздравили детей и пожелали им скорейшего выздоровления.

Второй Дед Мороз - профессиональный спасатель – спустился к ребятам с крыш медучреждений. А перед больницами волонтеры в тематических костюмах танцевали под новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка порадовали и детей, и родителей вместе с врачами.

Акция «Новогодние окна» стартовала в 2021 году. Организатором поздравления ребят от Деда Мороза и Снегурочки выступил Центр молодежной политики Краснодара.

- Чудеса и мечты в преддверии Нового года должны сбываться, а каждая положительная эмоция - это маленький шаг к выздоровлению, - отметила директор Центра молодежной политики и координатор краснодарского штаба #МыВместе Ольга Завьялова. - Желаю, чтобы в следующем году все ребята встретили Новый год дома.