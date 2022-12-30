В Крымске на обновленной площади установили скульптуру Михаила Архангела

Фото: t.me/sergeyi_les

На главной обновленной площади Крымска установили скульптуру Михаила Архангела. Открытие статуи, как и самой площади, состоится в 12 часов дня.

- В Крымск доставлена скульптура архангела Михаила. Ее освятили и готовят к установке на стелу. В 12 часов состоится торжественное открытие площади. Приглашаются все желающие, - написал в своем телеграм-канале глава района Сергей Лесь.

Михаил Архангел является покровителем города и района. Стоит отметить, что в этом году в центре города прошла самая масштабная реконструкция за всю его историю. В парке установили каскадные фонтаны и фонтан с земным шаром.