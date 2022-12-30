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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:51

Горячую линию для семей мобилизованных запустят в Краснодаре на новогодних праздниках

Центр оказания помощи и оформления льгот не будет работать с 31 декабря по 8 января
Светлана ОВДЕЙ
Семьи мобилизованных в новогодние праздники смогут обратиться на горячую линию Фото: krd.ru

Семьи мобилизованных в новогодние праздники смогут обратиться на горячую линию Фото: krd.ru

Краснодарский центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных не будет работать с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Семьи участников СВО на новогодних праздниках смогут обратиться на горячую линию. Задать вопросы можно 31 декабря и со 2 по 8 января с 9:00 до 17:00 по номеру +7-989-822-19-56.

Центр оказания помощи продолжит работу уже с 9 января.

Уточняется, что меры соцподдержки, утвержденные в Краснодаре и оформленные семьями мобилизованных жителей города, не требуют переоформления в 2023 году.

- Они будут продлены автоматически и действовать до момента отмены существующих льгот, - напомнили в пресс-службе городской администрации.

Продлевать, в частности, не потребуется такие меры поддержки, как бесплатное одноразовое горячее питание детям 5–11-х классов в школах, отмена оплаты детского сада, бесплатный проезд детям на городском общественном транспорте (50 бесплатных поездок в месяц).