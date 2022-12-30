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НовостиЗдоровье30 декабря 2022 8:57

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус подтвердился у одного ребенка
Светлана ОВДЕЙ
За сутки с выздоровлением в регионе выписали 43 пациента Фото из архива КП

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 43 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 12 положительных результатов, в Сочи - 6, Ейском районе - 4, в Кавказском - 3. По два пациента прибавилось в Новороссийске, Армавире, Абинском и Красноармейском муниципалитетах.

- По одному жителю заболели в Геленджике, Староминском, Славянском, Кореновском, Гулькевичском, Выселковском и Апшеронском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 43 пациента.