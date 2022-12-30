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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:29

Перед въездом на Крымский мост организовали пункт обогрева

Сейчас там выстроилась пробка в несколько километров
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23

На подъезде к Крымскому мосту собралась вереница из машин в три километра – своей очереди ожидают 1200 авто. Для водителей и пассажиров, застрявших в пробке на проезд и досмотр организовали пункт обогрева.

- Согреться можно на подъезде к Крымскому мосту. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты, - сообщили в оперштабе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пробка собралась из-за большого турпотока. На месте идет тщательная проверка безопасности, осматривают каждое авто. Действующие решения и меры введены на период ремонта моста.