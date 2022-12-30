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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:40

В Майкопе ищут родственников неизвестной 15-летней девочки с пирсингом, попавшей в больницу

В медучреждение девочку доставили 29 декабря
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе разыскивают родственников неизвестной 15-летней девочки

В Майкопе разыскивают родственников неизвестной 15-летней девочки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе разыскивают родственников неизвестной 15-летней девочки. На данный момент она находится в больнице республиканской столицы.

- 29 декабря в больницу доставлена девочка с пирсингом. Рост подростка 170 см, нормального телосложения. Волосы черные, окрашенные, вьющиеся до плеч, - сообщили в спасательно-поисковом отраде «ЛизаАлерт».

Когда девочка попала в больницу, на ней была надета черная кожаная куртка, белый свитер, черные джинсы и красный ремень. Если вы обладаете какой-то информацией, сообщите по номеру 8-918-428-19-76 или 8-800-700-54-52.