Ярмарки выходного дня откроются 31 декабря в Краснодаре Фото из архива КП

Ярмарки выходного дня откроются 31 декабря в Краснодаре. Торговые площадки примут покупателей с 8:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Посетители смогут приобрести здесь продукты для праздничного стола. 10 торговых площадок откроются по следующим улицам:

- Архитектора Ишунина (около дома № 7/1)

- Буденного (между Красной и Рашпилевской)

- Уральской (около дома № 170/7)

- им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 216/1).

- им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11)

- им. Дзержинского (вблизи дома № 213)

- им. Каляева (вблизи дома № 198)

- Бургасской (вблизи дома № 31/1)

- Одесской (вблизи дома № 48).

Дополнительная торговая площадка заработает на улице Восточно-Кругликовской - вблизи дома № 38.

Около 700 производителей из 16 районов привезут 90 тонн кубанской продукции.

- В 2023 году ярмарки выходного дня возобновят работу в прежнем режиме с 14 января, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.