В Гулькевичском районе Кубани газифицировали два поселения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Гулькевичском районе Кубани газифицировали два поселения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты проложили сети в поселке Мирном и селе Новомихайловском. Теперь подключить к газу здесь смогут 450 домов.

В поселке Мирном, в частности, провели подводящий газопровод высокого давления, установили два шкафных газорегуляторных пункта и проложили пять километров распределительных уличных сетей.

В селе Новомихайловском подвели газопровод к земельным участкам. Специалисты построили 19,3 километра уличных сетей.

Уточняется, что строительно-монтажные работы в поселениях завершили.

- Газ запустили в систему. Работы по подключению абонентов продолжаются, - добавили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, жители газифицированных поселений могут подать заявку на бесплатную догазификацию. Работы выполняют за средства единого оператора до границ участка. Заявления принимают через "Госуслуги", сайт Единого оператора газификации и сайты газораспределительных организаций.