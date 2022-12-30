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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:33

Губернатор Кубани передал подарки троим детям в рамках акции «Елка желаний»

Глава региона исполнил мечты ребят из Краснодарского края и ДНР
Светлана ОВДЕЙ
Мечты троих ребят исполнились Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мечты троих ребят исполнились Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани передал подарки троим детям в рамках акции «Елка желаний». Вениамин Кондратьев поздравил ребят из Краснодарского края и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона поучаствовал в новогодней акции 22 декабря, сняв перед началом заседания Госсовета три шара с желаниями детей.

Волонтеры уже передали подарок Олегу из Краснодара. Мальчик мечтал получить в подарок деревянную железную дорогу. А Мише из Лабинска, как и мечтал ребенок, вручили конструктор.

Еще один подарок совсем скоро доставят Вике из ДНР. Девочка попросила на Новый год спортивную толстовку – ее привезут в ближайшее время.