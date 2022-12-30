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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:10

В Майкопском районе Адыгеи открыли ДК после капремонта

На ремонт было направлено 14,3 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Работы в ДК были проведены в рамках проекта «Культурная среда». Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

Работы в ДК были проведены в рамках проекта «Культурная среда». Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В поселке Победа Майкопского района после капремонта открыли Дом культуры. Работы были проведены в рамках проекта «Культурная среда». На эти цели были направлены 14,3 млн рублей.

- После ремонта, оснащения новой мебелью, современным световым и звуковым оборудованием СДК поселка Победа начнет новую страницу своей истории, радуя зрителя творческими идеями, – отметил замдиректора МЦНК Дмитрий Губерт.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в Доме культуры работают два народных коллектива. По завершении работ планируется увеличение участников, а также клубных формирований.