В Майкопском районе Адыгеи открыли ДК после капремонта

Работы в ДК были проведены в рамках проекта «Культурная среда». Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В поселке Победа Майкопского района после капремонта открыли Дом культуры. Работы были проведены в рамках проекта «Культурная среда». На эти цели были направлены 14,3 млн рублей.

- После ремонта, оснащения новой мебелью, современным световым и звуковым оборудованием СДК поселка Победа начнет новую страницу своей истории, радуя зрителя творческими идеями, – отметил замдиректора МЦНК Дмитрий Губерт.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в Доме культуры работают два народных коллектива. По завершении работ планируется увеличение участников, а также клубных формирований.