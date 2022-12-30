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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:15

В Краснодаре днем 30 декабря образовались 7-балльные пробки

В преддверии Нового года на улицах краевого центра возникли серьезные дорожные заторы
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре днем 30 декабря образовались 7-балльные пробки Фото: «Яндекс. Карты»

В Краснодаре днем 30 декабря образовались 7-балльные пробки Фото: «Яндекс. Карты»

В Краснодаре днем 30 декабря образовались 7-балльные пробки. На улицах краевого центра возникли серьезные дорожные заторы в преддверии Нового года.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», водителям приходится постоять на улицах Северной, Тургенева, Дзержинского, Буденного, Российской, Зиповской. С трудом удастся проехать также по улицам Селезнева, Школьной, МОПР, Красной, Гаврилова, Шоссе Нефтяников.

Дорожные заторы возникли и на улицах 40-летия Победы, 1 Мая, Красных Партизан, Бабушкина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в три километра. Дорожные заторы возникли из-за большого турпотока перед новогодними праздниками.